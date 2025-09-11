На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турист притворился инвалидом, чтобы провезти в коляске кокаин

В Англии турист притворился инвалидом, чтобы провезти в коляске кокаин
Police Department

В аэропорту Манчестера мужчина притворился инвалидом, чтобы провезти в коляске кокаин, пишет Daily Mail.

Португальца Казимиро Де Лемоса Франсиско задержали в аэропорту Манчестера после прилета из Барбадоса. Он передвигался на электрической инвалидной коляске, однако офицеры пограничной службы усомнились в его состоянии и провели досмотр.

В результате проверки в спинке коляски было обнаружено 11 пакетов с кокаином общим весом 12 килограммов. По оценке правоохранителей, наркотик класса «А» имел стоимость около £880 тысяч. Кроме того, в батарейном отсеке коляски с электромотором было найдено оборудование для слежения — как выяснилось, преступная группа контролировала его перемещение.

На допросе Де Лемос Франсиско утверждал, что приехал всего на два дня «повидаться с другом», и отрицал знание о содержимом коляски. Однако позже он признал вину в контрабанде наркотиков.

Королевский суд Манчестера приговорил мужчину к шести годам и десяти месяцам лишения свободы.

Ранее во Франции в желудке путешественника в обмороке нашли кокаин.

