Во Франции в желудке путешественника в обмороке нашли кокаин

Во Франции мужчина потерял сознание перед вылетом, в его желудке нашли кокаин
Sarah Meyssonnier/Reuters

В Мариньяне на юго-востоке Франции пассажир потерял сознание перед вылетом в Тунис, врачи нашли у него в желудке кокаин. Об этом пишет Le Figaro.

Газета уточняет, что мужчине стало плохо на остановке у аэропорта в ночь с 1 на 2 сентября. Врачи скорой смогли его реанимировать и доставили в больницу. Во время компьютерной томографии в его желудке увидели десятки капсул с кокаином. В общей сложности он перевозил 220 г наркотика.

В конце августа французская полиция обнаружила запрещенные вещества у водителя, припарковавшего автомобиль с нарушением правил. Правоохранители проверяли город Павильон-су-Буа в департаменте Сена-Сен-Дени. В аллее Жюля Оффре они заметили неправильно припаркованную машину. Водитель находился в салоне и признался, что перевозит «несколько килограммов наркотиков». Он уже попадал в поле зрения полиции и вновь был арестован. При обыске автомобиля нашли 36 кг каннабиса.

Ранее в Ленобласти задержали пекаря-наркоторговца.

