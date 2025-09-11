Магнитные бури могут накрыть Землю в выходные

Геомагнитная обстановка ухудшится в ближайшие выходные, возможны магнитные бури второго и третьего уровней по пятибалльной шкале в грядущие выходные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Предварительно [магнитная буря] ожидается в эти выходные, начиная с 13-14 сентября, из-за появления на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры», — говорится в сообщении.

Ученые пояснили, что корональная дыра расположена в плоскости вращения планеты. Сегодня из-за вращения Солнца дыра вышла в центр видимого солнечного диска.

Специалисты прогнозируют, что в результате потоки высокоскоростного солнечного ветра оказались направлены в сторону Земли и достигнут ее примерно через трое суток.

В ночь на среду 10 сентября на Земле зафиксировали необъяснимую магнитную бурю, которая полностью отсутствовала в прогнозах. Обычно причиной магнитных бурь становятся всплески солнечного ветра, однако в этот раз графики не демонстрировали никаких изменений. Специалисты заявили, что невозможно понять причину этого события.

