«Объяснения пока не нашли»: астроном Железнов рассказал о загадочной магнитной буре

В момент магнитной бури никаких вспышек, несущих угрозу Земле, не наблюдалось, поэтому объяснения этому явлению ученые пока не нашли. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов. По его словам, причины этой бури еще предстоит выяснить.

«Обычно причиной магнитных бурь становятся явления, связанные с солнечной активностью: вспышки, корональные выбросы и т.д. За Солнцем идут круглосуточные наблюдения, и как только на светиле наблюдается какая-нибудь аномалия, можно с некоторой вероятностью оценить, достигнет ли Земли плотный поток плазмы, вызывающий колебания магнитного поля Земли. Обычно такие выбросы достигают Земли от нескольких часов до пары суток. В данном случае на Солнце никаких вспышек, несущих угрозу Земле, не наблюдалось. Поэтому, когда зафиксировали колебания магнитного поля Земли, объяснения этому пока не нашли. Есть предположение, что это суббуря, причина которой связана с процессами у Земли или внутри планеты. Причины этой бури еще предстоит выяснить», — сказал Железнов.

В ночь на среду, 10 сентября, на Земле зафиксировали «совершенно непонятную и трудную для объяснения» магнитную бурю, которая полностью отсутствовала в прогнозах. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По словам ученых, единственным научным объяснением может быть формирование «необычно крупной суббури» — когда энергия магнитосферы высвобождается за счет внутренних процессов. Как пояснили астрономы, речь идет о спонтанном нарушении равновесия в хвосте магнитосферы Земли.

В лаборатории подчеркнули, что это первый случай столь масштабного события в этом году.

Ранее российские ученые спрогнозировали магнитные бури на 11 лет вперед.