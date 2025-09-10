На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Земле началась необъяснимая магнитная буря

РАН зафиксировала на Земле загадочную магнитную бурю
Shutterstock

В ночь на среду 10 сентября на Земле зафиксировали необъяснимую магнитную бурю, которая полностью отсутствовала в прогнозах. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

«Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле в ночь на среду. Событие отсутствовало в прогнозах, которые были полностью окрашены в зеленые цвета», — говорится в сообщении ученых.

Обычно причиной магнитных бурь становятся всплески солнечного ветра, однако в этот раз графики не демонстрировали никаких изменений.

«Загадку представляет, однако, даже не это <…> а то, что даже задним числом совершенно невозможно понять, что произошло на Земле или около Земли, что могло вызвать такую бурную реакцию магнитного поля», — отмечают специалисты.

По их словам, единственным научным объяснением может быть формирование «необычно крупной суббури» — явления, при котором энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин, за счет внутренних процессов. Как пояснили астрономы, речь идет о спонтанном нарушении равновесия в хвосте магнитосферы Земли.

В Лаборатории подчеркнули, что это первый случай столь масштабного события в этом году. Ученые не исключают, что часть подобных эпизодов могла пройти незамеченной на фоне высокой солнечной активности. Ожидается, что наступившая буря завершится в течение ближайших трех-шести часов.

Ранее ученые зафиксировали крупнейшую за два месяца вспышку на Солнце.

