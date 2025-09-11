На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легковушка столкнулась с поездом в Свердловской области

В Свердловской области автомобиль столкнулся с электричкой, пострадала женщина
МЧС России

В районе Верхней Пышмы в Свердловской области произошло ДТП с участием автомобиля и электрички. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В результате столкновения пострадала женщина-пассажир в легковом автомобиле, выбраться самостоятельно она не могла. Спасатели деблокировали ее», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий ДТП участвовали шесть сотрудников МЧС.

Недавно похожий инцидент произошел в другом российском регионе. Пригородный поезд, следовавший по маршруту Самара — Курумоч, столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино в Самарской области.

До этого в Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек, одного спасти не удалось. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП получила несовместимые с жизнью травмы 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Новороссийске поезд врезался в грузовик.

