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В Новороссийске поезд врезался в грузовик

В Новороссийске произошло жесткое ДТП с поездом и грузовиком
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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Новороссийске поезд врезался в грузовой автомобиль на железнодорожном переезде. Об этом говорится в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

«Сегодня в 13:17 на железнодорожном переезде в границах станции Новороссийск СКЖД водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадавших нет. На движение других поездов произошедшее не повлияло.

До этого в Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде станции Безречная.

По предварительным данным, инцидент произошел 21 июля около 10:30 по местному времени. Водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Несмотря на применение экстренного торможения, машинисту не удалось избежать столкновения.

Ранее стало известно, что автохлам заполонит Россию к 2030 году.

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