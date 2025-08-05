Один из пострадавших в аварии с поездом в Ленобласти находится в крайне тяжелом состоянии

Минздрав: один из пострадавших в ДТП в Ленобласти — в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Ленинградской области находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.

«Один из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Еще один — в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней степени тяжести», — сказал он.

В Ленинградской области грузовой поезд протаранил туристический автобус с паломниками, выехавший на переезд. В результате ДТП пострадали 16 человек, одного спасти не удалось. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ДТП получила несовместимые с жизнью травмы 68-летняя женщина. В полиции уточнили, что авария произошла на 254-м километре Мурманского шоссе в 6:21 утра. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России вероятной причиной аварии назвали выезд водителя автобуса на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

Ранее в Петербурге мужчина не заметил приближающийся состав и попал под его колеса.