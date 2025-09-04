На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Самарской области произошло ДТП с участием пригородного поезда

КбшЖД: пригородный поезд и автомобиль столкнулись в Самарской области
Kalabi Yau/Shutterstock/FOTODOM

Пригородный поезд, следовавший по маршруту Самара — Курумоч, столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде между станциями Водинская и Старосемейкино в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги (КбшЖД).

В заявлении отмечается, что авария произошла в 16:55 мск. Водитель машины выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом, в связи с чем машинист состава применил экстренное торможение. Однако расстояние между транспортными средствами было слишком маленьким, поэтому столкновения избежать не удалось.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет. Пассажиры, локомотивная бригада поезда и водитель автомобиля за медицинской помощью не обращались», — подчеркивается в тексте.

В нем уточняется, что пригородный поезд после инцидента продолжил движение с отставанием от графика на 14 минут. При этом на расписание движения других поездов ДТП не повлияло.

На фоне произошедшего КбшЖД призвала водителей машин быть бдительными при пересечении железнодорожных путей, а также не нарушать правила дорожного движения.

Ранее столкновение поезда и автомобиля в Амурской области попало на видео.

