Россиянин четыре раза передвигал дом ради льготной ипотеки

Предприниматель из Московской области четыре раза передвигал свой дом, чтобы отправлять отчеты по разным ипотекам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина взял несколько ипотечных кредитов по льготным процентным ставкам для строительства собственного жилья, сообщает издание. При этом он каждый раз в отчетах отправлял один и тот же дом, лишь меняя его положение на своем участке.

Чтобы провернуть аферу бизнесмен нанимал специалистов, которые при помощи специального оборудования перемещали строение в разные части участка. Самое дальнее из перемещений было на 70 метров. Эффективно трансплантировать дом получалось также за счет того, что он имел свайную конструкцию.

В каждом новом месте, пишет источник, предприниматель фотографировал дом и отправлял в отчете банку. В итоге он продал дом вместе с участком. А вырученные средства вложил в свой бизнес.

5 сентября кабмин пообещал распространить льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке на вторичное жилье. Решение президента России Владимира Путина о расширении программы в Минвостокразвития пообещали реализовать до конца 2025 года.

Ранее льготную ипотеку поручили расширить на работников образования и многодетные семьи.