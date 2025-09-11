На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин четыре раза передвигал дом ради льготной ипотеки

Житель Подмосковья четыре раза передвигал дом, отчитываясь по разным кредитам
Предприниматель из Московской области четыре раза передвигал свой дом, чтобы отправлять отчеты по разным ипотекам. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина взял несколько ипотечных кредитов по льготным процентным ставкам для строительства собственного жилья, сообщает издание. При этом он каждый раз в отчетах отправлял один и тот же дом, лишь меняя его положение на своем участке.

Чтобы провернуть аферу бизнесмен нанимал специалистов, которые при помощи специального оборудования перемещали строение в разные части участка. Самое дальнее из перемещений было на 70 метров. Эффективно трансплантировать дом получалось также за счет того, что он имел свайную конструкцию.

В каждом новом месте, пишет источник, предприниматель фотографировал дом и отправлял в отчете банку. В итоге он продал дом вместе с участком. А вырученные средства вложил в свой бизнес.

5 сентября кабмин пообещал распространить льготную ипотеку под 2% на Дальнем Востоке на вторичное жилье. Решение президента России Владимира Путина о расширении программы в Минвостокразвития пообещали реализовать до конца 2025 года.

Ранее льготную ипотеку поручили расширить на работников образования и многодетные семьи.

