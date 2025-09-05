В кабмине пообещали расширить дальневосточную ипотеку на «вторичку» до конца года

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чекунков: дальневосточную ипотеку расширят на «вторичку» до Нового года
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Решение президента о распространении программы дальневосточной ипотеки на вторичное жилье будет реализовано до наступления Нового года. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы ожидаем, что решение президента о расширении программы дальневосточной и арктической ипотеки будет выполнено до конца этого года», — сказал глава ведомства на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума.

Он подчеркнул, что первые сделки по приобретению жилья новыми категориями граждан станут возможны уже к Новому году, либо в самом начале следующего года.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмилы Рокотянской, программы Дальневосточной и Арктической ипотеки привели к значительному сокращению – почти в четыре раза – числа граждан России, рассматривающих возможность переезда в другие регионы страны. Об этом она заявила в интервью «Газете.Ru».

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году ключевая тема ВЭФ – «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

Ранее Путин призвал дать льготную ипотеку всем многодетным семьям на Дальнем Востоке.

