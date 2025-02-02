Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран

РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран, кроме транзитных
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Российские железные дороги (РЖД) со 2 февраля запретили въезд в Россию порожних грузовых вагонов, которые принадлежат другим странам, за исключением транзитных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе компании.

В РЖД отметили, что подобная мера не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии.

Также в компании пояснили, что подобное решение об ограничении принято в условиях значительного количества невостребованных порожних грузовых вагонов. Как указали в РЖД, подобные вагоны простаивают на путях общего пользования, мешая тем самым следовать другим поездам, поэтому мера принята для обеспечения стабильности перевозочного процесса.

До этого издание «Известия» со ссылкой на сообщение заместителя генерального директора РЖД и начальника Центральной дирекции управления движением Михаила Глазкова писало, что средняя скорость движения поездов в России по итогам 2024 года снизилась на 2 км/ч, до 35,7 км/ч, что сопоставимо с уровнем 1992 года. Он объяснил сложившуюся ситуацию беспрецедентным переизбытком вагонов.

По словам Глазкова, всего по состоянию на начало текущего года в России используют около 1,382 млн вагонов. Это число почти в 1,5 раза больше, чем необходимо для перевозки грузов.

Ранее брошенная кошка проехала более тысячи км из Кузбасса в Улан-Удэ в угольном вагоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами