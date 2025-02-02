В России запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран

РЖД запретили въезд порожних грузовых вагонов из других стран, кроме транзитных

Российские железные дороги (РЖД) со 2 февраля запретили въезд в Россию порожних грузовых вагонов, которые принадлежат другим странам, за исключением транзитных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе компании.

В РЖД отметили, что подобная мера не касается вагонов российской приписки, которые возвращаются из-за рубежа в порожнем состоянии.

Также в компании пояснили, что подобное решение об ограничении принято в условиях значительного количества невостребованных порожних грузовых вагонов. Как указали в РЖД, подобные вагоны простаивают на путях общего пользования, мешая тем самым следовать другим поездам, поэтому мера принята для обеспечения стабильности перевозочного процесса.

До этого издание «Известия» со ссылкой на сообщение заместителя генерального директора РЖД и начальника Центральной дирекции управления движением Михаила Глазкова писало, что средняя скорость движения поездов в России по итогам 2024 года снизилась на 2 км/ч, до 35,7 км/ч, что сопоставимо с уровнем 1992 года. Он объяснил сложившуюся ситуацию беспрецедентным переизбытком вагонов.

По словам Глазкова, всего по состоянию на начало текущего года в России используют около 1,382 млн вагонов. Это число почти в 1,5 раза больше, чем необходимо для перевозки грузов.

Ранее брошенная кошка проехала более тысячи км из Кузбасса в Улан-Удэ в угольном вагоне.