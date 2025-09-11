Американец ранил друга в голову из винтовки, когда проверял прочность шлема

В США мужчина проверял прочность кевларового шлема на друге и ранил его в голову

В Техасе двое мужчин выпили и по очереди стреляли друг в друга, один не выжил. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел 17 августа в округе Харрис. Местный житель, 46-летний Шон О'Доннелл, встретился со своим приятелем, Аароном Праутом. Мужчины развлекались тем, что, по предварительным данным, стреляли друг в друга из винтовки, будучи в кевларовых шлемах и находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Перестрелка продолжалась до тех пор, пока оружие в очередной раз не оказалось в руках О'Доннелла. Он выстрелил и ранил друга в макушку. Помощники шерифа прибыли на место и обнаружили Праута, являющегося гражданином Великобритании, С огнестрельным ранением головы. Мужчину экстренно госпитализировали, но спасти не смогли.

Полиция не сразу вышла на след стрелка, изначально рассматривая версию о том, что роковой выстрел совершил сам иностранец. Но расследование привело правоохранителей к О'Доннеллу. В конце августа американца арестовали.

Ранее в российском регионе ребенок выстрелил в глаз другу из найденного ружья.