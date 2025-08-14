На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЯНАО ребенок выстрелил в глаз другу из найденного ружья

На Ямале мальчик ранил друга в глаз, выстрелив дробью из найденного ружья
Depositphotos

В ЯНАО мальчик получил дробью в глаз, когда его друг случайно выстрелил из найденного ружья, сообщает прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

Инцидент произошел в селе Аксарка в ноябре 2024 года. Тогда дети играли на плашкоуте и нашли в каюте судна охотничье ружье. Один из мальчиков взял его в руки и по неосторожности произвел выстрел, при этом дробь попала в глаз его приятеля. Ребенок получил открытую рану правового века.

Владелец ружья был привлечен к административной ответственности за нарушение правил хранения оружия. А мать потерпевшего обратилась в прокуратуру с просьбой защитить права ее сына.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с законного представителя несовершеннолетнего и владельца оружия компенсации морального вреда в размере 300 тыс. рублей. В итоге судья удовлетворил эти требования.

Ранее сын экс-полицейского случайно выстрелил в одноклассника из отцовского ружья.

