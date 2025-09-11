На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемерове пожаловались на мужчину, снимающего издевательства над собакой на видео

Мужчина в Кемерове снимал издевательства над собакой на видео
true
true
true
close
Shutterstock/Kosobu

В Кемерове местный житель распространяет видео, на котором издевается над собакой. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пользователей социальных сетей.

По данным издания, на его странице в социальных сетях размещены материалы «поклонения четвероногим», среди них — значки, жетоны, книги по анатомии собак, а также намордники, ошейники и игрушки для питомца. Он также подписан на группы для помощи бездомным собакам.

«Тематические группы, посвященные необычным людям в интернете писали о нем, как об очень необычном человеке, считающим себя собакой», — добавили в сообщении.

Паблик «Идентичный Кемерово» до этого писал, что в Кемерове на набережной Томи появилась новая скульптура Григория Потоцкого под названием «Материнская любовь», которая вызвала большое количество негатива со стороны местных жителей из-за якобы распятого на груди матери младенца. Строение представляет собой скульптуру матери и младенца. Горожан возмутил тот факт, что ребенок будто распят. В соцсетях пользователи начали благодарить своих мам, что их любовь выглядит не так. Некоторые жители назвали статую «двойным распятием» и «богохульством».

Ранее кинолог рассказал, могут ли собаки симулировать болезнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами