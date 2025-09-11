В Кемерове пожаловались на мужчину, снимающего издевательства над собакой на видео

В Кемерове местный житель распространяет видео, на котором издевается над собакой. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на пользователей социальных сетей.

По данным издания, на его странице в социальных сетях размещены материалы «поклонения четвероногим», среди них — значки, жетоны, книги по анатомии собак, а также намордники, ошейники и игрушки для питомца. Он также подписан на группы для помощи бездомным собакам.

«Тематические группы, посвященные необычным людям в интернете писали о нем, как об очень необычном человеке, считающим себя собакой», — добавили в сообщении.

Паблик «Идентичный Кемерово» до этого писал, что в Кемерове на набережной Томи появилась новая скульптура Григория Потоцкого под названием «Материнская любовь», которая вызвала большое количество негатива со стороны местных жителей из-за якобы распятого на груди матери младенца. Строение представляет собой скульптуру матери и младенца. Горожан возмутил тот факт, что ребенок будто распят. В соцсетях пользователи начали благодарить своих мам, что их любовь выглядит не так. Некоторые жители назвали статую «двойным распятием» и «богохульством».

