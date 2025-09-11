На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кемерове жители возмутились новой статуей «Материнская любовь» из-за распятия

В Кемерове осудили новый памятник с распятым на груди матери младенцем
Идентичный Кемерово/VK

В Кемерове на набережной Томи появилась новая скульптура Григория Потоцкого под названием «Материнская любовь», которая вызвала большое количество негатива со стороны местных жителей из-за якобы распятого на груди матери младенца. Об этом сообщает местный паблик «Идентичный Кемерово».

Строение представляет собой скульптуру матери и младенца. Горожан возмутил тот факт, что ребенок будто распят. В соцсетях пользователи начали благодарить своих мам, что их любовь выглядит не так. Некоторые жители назвали статую «двойным распятием» и «богохульством».

«Если это кощунственно – ну, что делать». Автор кемеровского памятника «Материнская любовь» заявил, что изобразил в нём Россию-Богородицу и русского солдата в роли Христа. В соцсетях скульптора раскритиковали за использование образа распятия и назвали это «богохульством».

Автор работы в интервью Telegram-каналу «Подъем» заявил, что у хорошего художника всегда есть много недоброжелателей.

«Есть некая правда, на которую когда люди смотрят, она вот всех плохих людей, которые есть, заставляет вот так реагировать», — добавил он.

Потоцкий объяснил, что в его работе Богоматерь держит космос, а ребенок обнимает человечество. Он подчеркнул, что не претендовал на каноничность в своей работе, поскольку она позиционируется как творческий проект. Помимо этого, по его словам, младенец символизирует также русского солдата, который отдает свою жизнь за родину.

Ранее верующие увидели оскорбление бога в скульптуре «Богиня Земли» в Англии.

