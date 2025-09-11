На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Возле Анкары произошло землетрясение

Близ Анкары произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 70 км к северо-востоку от Анкары. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям, передает ТАСС.

Уточняется, что эпицентр сейсмического явления находился недалеко от города Каледжик. Очаг залегал на глубине 11,08 км. Землетрясение произошло 11 сентября в 08:24 (совпадает с московским).

В Анкаре в некоторых районах ощущалась слабая сейсмическая активность. Толчки почувствовали жители высотных домов и старых построек.

10 сентября землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у побережья Камчатки.

30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на полуострове ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти ряда стран, в том числе Японии, США и Филиппин. Афтершоки ощущаются до сих пор.

Ранее в Бурятии произошло землетрясение.

