У берегов Камчатки снова зафиксировали мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у побережья Камчатки
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у побережья Камчатки, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 210. Глубина (в километрах): 14,3. Магнитуда: 6,2», — говорится в публикации.

Землетрясение 6 баллов характеризуется как сильное и ощущается всеми. При таком сейсмическом событии некоторые люди теряют равновесие, домашние животные выбегают из укрытий, падает тяжелая мебель, может разбиться посуда.

30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на полуострове ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти ряда стран, в том числе Японии, США и Филиппин. Афтершоки ощущаются до сих пор.

4 сентября глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что для восстановления инфраструктуры региона, пострадавшей от мощного землетрясения, потребуется ориентировочно от 6 до 7 млрд рублей. Губернатор пояснил, что указанная сумма включает в себя как затраты на восстановление жилых домов, так и на объекты социальной сферы.

Ранее в Бурятии произошло землетрясение.

