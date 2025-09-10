На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Бурятии произошло землетрясение

В Баргузинском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,6
Uwe Anspach/Global Look Press

В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

По информации ведомства, сейсмомобытие произошло в 07:37 по местному времени (02:37 мск) в Баргузинском районе. По данным Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), ощущались слабые толчки. В настоящее время организована проверка объектов жизнеобеспечения и энергетической инфраструктуры.

5 сентября стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на полуострове ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти ряда стран, в том числе Японии, США и Филиппин.

Ранее землетрясение в Афганистане затронуло полмиллиона человек, большинство из которых дети.

