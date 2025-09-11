Адвокат многоженца Сухова заявил, что для его задержания нет оснований

Адвокат Почуев: для задержания Сухова по делу о домогательствах к дочери нужны основания

В деле многоженца Ивана Сухова, обвиняемого в домогательствах в отношении дочери, нет оснований для задержания, заявил «Газете.Ru» его адвокат Александр Почуев. По его словам, Сухов готов оказывать содействие следствию.

«Для избрания меры пресечения, связанной с ограничением свободы, и следствию, и суду нужны основания. В деле многоженца Сухова таковые отсутствуют. Он заявил о полном содействии следствию, готовности являться на все следственные действия и не воздействовать на участников процесса», — сказал Почуяв.

До этого адвокат сообщил, что Сухов не признал вину по уголовному делу о развратных действиях. Он считает, что дочь оклеветала его в связи с «влиянием на нее со стороны телешоу, которому нужны были пикантные подробности о его личной жизни».

10 сентября в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в отношении многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова возбуждено уголовное дело о развратных действиях. Его 19-летняя дочь сообщила, что впервые отец совершил в отношении нее «действия полового характера», когда ей было 14 лет.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что ее запросы к СК и прокуратуре с просьбой отчитаться о проверке Сухова могли поспособствовать заведению уголовного дела в отношении него.

Ранее депутат Виталий Милонов обрадовался возбуждению уголовного дела против многоженца Сухова.