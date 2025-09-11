Жителя Красноярска задержали за финансирование террористов

В Красноярске задержали 62-летнего местного жителя по обвинению в финансировании террористической организации. Об этом сообщили в местном СК.

«В период с 2021 по 2024 годы подозреваемый перевел около 100 тысяч рублей на счета признанной экстремистской и террористической организации», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Решается вопрос о заключении его под стражу.

В начале сентября 2-й Восточный окружной военный приговорил к 12 годам колонии строго режима жителя Красноярского края, призывавшего россиян вступать в украинский батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). В 2017 году обвиняемый уже находился в колонии по другому делу, там он стал призывать заключенных в нацбатальон украинской армии, признанным в России террористической организацией. Вербовщик предлагал денежное вознаграждение.

До этого суд на Камчатке отправил в колонию мигранта, финансировавшего террористов.

Ранее россиянина отправили в колонию на 10 лет за спонсирование терроризма.