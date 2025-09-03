Россиянина отправили в колонию на 10 лет за спонсирование терроризма

Суд в Красноярском крае осудил мужчину на 10 лет за финансирование террористов

Суд Красноярского края приговорил к десяти годам лишения свободы 36-летнего мужчину за финансирование терроризма. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МВД России по региону.

В публикации говорится, что причастность мужчины к финансированию террористической организации была установлена в начале 2025 года. Позже стало известно, что в период с сентября 2021 года по август 2024 года он провел 13 денежных операций на счета, принадлежащие организации. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецназа Управления Росгвардии по краю», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по месту проживания мужчины провели обыски, была изъята техника для проведения проверки.

До этого руководитель Петербургской организации по защите прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов заявил, что россиянам нужно соблюдать меры предосторожности при покупке овощей и фруктов в палатках у частных лиц. Высока вероятность приобрести некачественный товар, а при переводе денег на карту продавцу есть опасность стать фигурантом уголовного дела о спонсировании терроризма.

