Россиянин в колонии призывал заключенных вступать в «Азов»

Суд вынес приговор жителю Красноярского края за призывы вступать в батальон «Азов»

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Красноярского края, призывавшего россиян вступать в украинский батальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В 2017 году обвиняемый уже находился в колонии по другому делу, там он стал призывать заключенных в нацбатальон украинской армии, признанным в России террористической организацией. Вербовщик предлагал денежное вознаграждение.

Суд вынес ему наказание в виде 12 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит дело жительницы Белгорода Надежды Россинской, которую обвиняют в финансировании вооруженного формирования украинских националистов. Следствие считает, что россиянка переводила деньги нацбатальону «Азов».

В марте Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Станислава Руденко к 10 годам лишения свободы за перевод денежных средств «Азову».

Ранее суд на Камчатке отправил в колонию мигранта, финансировавшего террористов.