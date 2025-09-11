На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В посольстве России в Непале оценили возможность эвакуации россиян

Посольство РФ в Непале: вопрос об эвакуации россиян не стоит
Adnan Abidi/Reuters

Вопрос об эвакуационных рейсах для россиян из Непала не стоит, потому что ситуация в стране постепенно стабилизируется. Об этом в интервью РИА Новости сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии Александр Ивашев.

«Мы изначально говорили и придерживались позиции, что эвакуационные рейсы возможны только в случае дальнейшей дестабилизации ситуации в стране», — заявил он.

По словам Ивашева, ситуация остается напряженной, однако есть основания полагать, что присутствует курс на дальнейшую стабилизацию.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что российским туристам, которые оказались в Непале во время вспыхнувших протестов, не стоит выходить из отелей. По его словам, если это невозможно, важно не подходить к скандирующим, митингующим людям. Он уточнил, что обычно они не трогают иностранцев.

Турэксперт отметил, что в целом Непал является достаточно спокойной страной, поэтому туристическое общество удивилось протестам.

В Непале продолжается так называемая «Революция зумеров». После беспорядков 8 и 9 сентября лидеры движения Generation Z заявили, что они не причастны к актам насилия и вандализма, и попросили вооруженные силы страны обеспечить безопасность. Армия развернула войска в крупных городах для патрулирования улиц. Инициаторы протестов пришли к консенсусу по вопросу выдвижения на пост главы временного правительства экс-председателя Верховного суда страны Сушилы Карки. Она дала свое согласие.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Непале вспыхнули новые беспорядки.

«Революция зумеров» в Непале
