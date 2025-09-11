На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Турэксперт на фоне протестов дал советы россиянам, отдыхающим в Непале

АТА: во время протестов в Непале туристам не стоит выходить из отеля
Navesh Chitrakar/Reuters

Российским туристам, которые оказались в Непале во время вспыхнувших протестов, не стоит выходить из отелей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

По его словам, если это невозможно, важно не подходить к скандирующим, митингующим людям. Он уточнил, что обычно они не трогают иностранцев.

Турэксперт отметил, что в целом Непал является достаточно спокойной страной, поэтому туристическое общество удивилось протестам. Спрос на это направление небольшой, добавил он.

«Едут в основном люди для горных трекингов. Там проложены маршруты на высоте порядка 2,5-3 тысячи метров над уровнем моря. Люди два-четыре дня акклиматизируются, ходят на экскурсии, там очень много древних пагод. Стоимость туров достаточно высокая, в Непал попасть непросто, у нас нет прямых рейсов. <...> Сейчас, по нашим оценкам, там находится вообще меньше 350 человек», — рассказал Мкртчян.

В Непале продолжается так называемая «Революция зумеров». После беспорядков 8 и 9 сентября лидеры движения Generation Z заявили, что они не причастны к актам насилия и вандализма, и попросили вооруженные силы страны обеспечить безопасность. Армия развернула войска в крупных городах для патрулирования улиц. Инициаторы протестов пришли к консенсусу по вопросу выдвижения на пост главы временного правительства экс-председателя Верховного суда страны Сушилы Карки. Она дала свое согласие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянка из Непала заявила, что беспорядки устроили мародеры.

