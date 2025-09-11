На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Непале вспыхнули новые беспорядки

В Непале возобновились беспорядки из-за кандидата на пост врио премьер-министра
Adnan Abidi/Reuters

У здания штаба армии в Катманду на фоне переговоров о назначении экс-председателя Верховного суда Непала Сушилы Карки на пост врио премьер-министра произошли столкновения различных групп. Об этом сообщил портал Kathmandu Post.

«Протестующие настаивали на том, чтобы на эту должность был назначен именно их кандидат, а не Карки. Многие из этих группировок активно поддерживали мэра Дхарана Харку Сампанга», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что в беспорядки вмешалась армия Непала. Военные попытались разогнать толпу и восстановить порядок у ворот штаба.

При этом, по информации портала, к зданию штаба армии уже приехала сама Карки. Ожидается, что она примет участие в переговорах с военным руководством.

«Революция поколения Z», как назвали ситуацию с беспорядками в Непале, произошла после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране. 4 сентября власти ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала и ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

Ранее востоковед рассказал о политическом кризисе в Непале.

Все новости на тему:
«Революция зумеров» в Непале
