Правительство уничтожено, из тюрем сбежали тысячи заключенных. Что происходит в Непале?

В Непале продолжается так называемая «Революция зумеров». После беспорядков 8 и 9 сентября лидеры движения Generation Z заявили, что они не причастны к актам насилия и вандализма, и попросили вооруженные силы страны обеспечить безопасность. Армия развернула войска в крупных городах для патрулирования улиц. Инициаторы протестов пришли к консенсусу по вопросу выдвижения на пост главы временного правительства экс-главы Верховного суда страны Сушилы Карки. Она дала свое согласие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Жена бывшего премьер-министра Непала Джалы Натха Кханала Раджья Лакшми Читракар оказалась жива. Женщину обнаружили в больнице, сообщил портал Khabarhub.

По данным издания, сейчас супруга экс-премьера проходит лечение в отделении интенсивной терапии ожоговой больницы Киртипура. Директор медицинского учреждения Кирана Накарми сообщил, что ее состояние оценивается как критическое.

close Супруга бывшего премьер-министра Непала Джалы Натха Кханала Кадр из видео/Merolagani/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

9 сентября Khabarhub рассказал, что Раджья Лакшми Читракар погибла в результате пожара в ее резиденции, который устроили протестующие. Издание писало, что они заперли женщину в доме, после чего подожгли здание. Позже выяснилось, что после поджога супругу экс-премьера спасли и доставили в ожоговую больницу. Сейчас новость о ее якобы смерти удалена с портала.

Протесты в Непале

8 сентября в Непале вспыхнули протесты, вызванные коррупцией власти и решением правительства страны запретить работу соцсетей. Они получили название «Революция поколения Z», так как участие в них приняли в основном молодежь и студенты.

Акции быстро переросли в беспорядки — демонстранты ворвались на территорию правительства, после чего правоохранители для их разгона применили слезоточивый газ и резиновые пули. 9 сентября министр связи и информационных технологий Непала Притхви Субба Гурунг заявил о снятии запрета на работу соцсетей, однако несмотря на это беспорядки возобновились с новой силой.

В столице страны Катманду митингующие поджигали правительственные здания, резиденции бывших и действующих чиновников. Непальское издание Online Khabar сообщило, что исторический правительственный комплекс Сингха Дурбар был полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Кроме того,

демонстранты напали на министра финансов Прасада Паудела, главу МИД Арзу Рану Деуба и ее супруга — бывшего премьер-министра Шера Бахадура Деуба.

Журнал India Today со ссылкой на полицию также писал, что на фоне протестов из нескольких непальких тюрем сбежали более 13,5 тыс. заключенных. Из них задержать удалось лишь малую часть.

Протесты спровоцировали отставки глава МВД Непала Рамеш Лекхак и премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли.

Последнего уйти с поста убедили военные, заявив, что только так смогут навести порядок в стране. Протестующие после отставки Шарма Оли заявили, что страна перешла под их руководство. Они призвали сформировать гражданское правительство во главе с человеком, кандидатура которого будет приемлема для всех, и провести новые выборы. В качестве такого человека демонстранты предлагали рэпера и мэра Катманду Балендра Шаха. Он призвал протестущих сохранять спокойствие и быть готовым к переговорам с главнокомандующим армией, но уточнил, что сначала нужно распустить парламент.

Kathmandu Post со ссылкой на минздрав Непала сообщила, что в результате беспорядков 30 человек погибли и более тысячи получили ранения. Многих пострадавших уже выписали, при этом двое остаются в критическом состоянии.

Что сейчас происходит в Непале?

Вечером 9 сентября инициаторы протестов, называющие себя движением Generation Z, заявили, что непричастны к беспорядкам и поджогам в Катманду, и призвали вооруженные силы страны обеспечить безопасность и действие комендантского часа.

«Сегодняшний мирный протест, организованный непальским Generation Z, был проведен с четкой целью: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции. Наше движение было и остается ненасильственным и основано на принципах мирной гражданской активности», — говорилось в заявлении.

Также участники движения сообщили, что покинули площадки протестов и не связаны с теми, кто занимается вандализмом или уничтожением государственной собственности.

В то же время непальская армия развернула войска в координации с другими силовыми структурами. Начиная с утра 10 сентября, военные патрулируют улицы крупных городов страны, включая столицу Непала Катманду, для обеспечения безопасности после массовых беспорядков, сообщила газета Kathmandu Post. Людей призывают воздержаться от участия в протестах и способствовать поддержанию мира и безопасности. Кроме этого, в стране продлили комендантский час — он будет действовать до 11 сентября.

Портал Кhabarhub сообщил о задержании 27 участников беспорядков, замешанных в грабежах, поджогах и насильственных нападениях.

По данным издания, 10 сентября лидеры движения Generation Z провели онлайн-совещание, на котором пришли к консенсусу по вопросу выдвижения на пост главы временного правительства экс-главы Верховного суда страны Сушилы Карки. Она, в свою очередь, выразила готовность занять эту должность.

Представители движения также договорились, что молодежь, связанная с политическими партиями, не должна участвовать в обсуждениях. Кроме этого, они обсудили участие в переговорах с командованием вооруженных сил страны.

Впоследствии стало известно, что представители Generation Z прибыли в штаб-квартиру армии, чтобы встретиться с главнокомандующим Ашокраджем Сигделом и договорится о выдвижении кандидатур на пост главы временного правительства. Однако разногласия между отдельными группами переросли в словесные перепалки. Военные разогнали протестующих и потребовали, чтобы уполномоченный представитель движения вернулся 11 сентября и представил свои предложения.