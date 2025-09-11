Врач развеял мифы про пьющие профессии

Не существует профессий с повышенной или пониженной склонностью к употреблению алкоголя — все зависит исключительно от личного отношения человека к спиртному. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-нарколог Василий Шуров.

«Тут никакой корреляции. Ведь отношение к алкоголю формируется еще до того, как человек вошел в профессию. Я бы не стал выделять кого-то, все профессии этому одинаково подвержены, ведь алкоголизм — это болезнь мозга», — сказал специалист.

Он также отметил, что в России наблюдается незначительный подъем потребления спиртного со времен пандемии коронавируса. По его словам, в это время повысилась тревожность населения.

11 сентября в России отмечают два не слишком сочетающихся между собой события — День трезвости и День граненого стакана. В Эфиопии встречают Новый год, а в США вспоминают жертв атаки террористов на башни-близнецы. Православные верующие в этот день чтут память Иоанна Предтечи. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт рассказал об отношении к алкоголю у разных поколений.