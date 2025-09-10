11 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

11 сентября в России отмечают два не слишком сочетающихся между собой события — День трезвости и День граненого стакана. В Эфиопии встречают Новый год, а в США вспоминают жертв атаки террористов на башни-близнецы. Православные верующие в этот день чтут память Иоанна Предтечи. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 сентября

Всероссийский день трезвости

Этот праздник возродили в 2005 году, но корни его уходят в 1913-й — тогда православная церковь предложила отмечать день трезвости 11 сентября, в память об Усекновении главы Иоанна Предтечи. По преданию, пророк погиб из-за пьяного обещания царя Ирода, и верующие в этот день соблюдают строгий пост. В дореволюционной России в этот день закрывали винные лавки, а священники проводили крестные ходы. Сегодня в День трезвости волонтеры раздают листовки о вреде алкоголя, в храмах молятся у иконы «Неупиваемая чаша», а в городах устраивают забеги и флешмобы.

День граненого стакана

11 сентября 1943 года на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном выпустили первый советский граненый стакан — тот самый, с «марусиным пояском» (утолщением по краю). Распространена легенда, что дизайн придумала скульптор Вера Мухина, автор «Рабочего и колхозницы». Хотя эта история далека от реальности, стакан, как и знаменитый монумент, стал символом советской эпохи. Эта практически небьющаяся посуда была во всех столовых страны, в подстаканниках в поездах дальнего следования и в автоматах с газировкой. Однако со временем граненый стакан стал ассоциироваться с бытовым пьянством и стал неотъемлемым атрибутом неумеренных возлияний.

День подразделений по вопросам миграции МВД России

11 сентября сотрудники подразделений МВД по вопросам миграции отмечают профессиональный праздник. Эти специалисты занимаются оформлением документов для граждан и иностранцев, ведут регистрационный учет, выдают разрешения на временное проживание и виды на жительство. Среди их основных задач — борьба с нелегальной миграцией и обеспечение законности пребывания иностранных граждан на территории страны.

День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ

Дата праздника выбрана в связи с историческим событием: 11 сентября 1766 года императрица Екатерина II подписала Устав Кадетского сухопутного корпуса — документ, заложивший фундамент системного воинского воспитания и утвердивший создание специальных структур для такой работы. Сегодня эти специалисты поддерживают моральный дух военных, организуют патриотические мероприятия и следят за психологическим климатом в частях. Традиционно в этот день проходят торжественные собрания и награждения лучших сотрудников.

Какие праздники и памятные даты отмечают 11 сентября в других странах

День патриота — США. 11 сентября Соединенные Штаты вспоминают жертв терактов 2001 года, когда самолеты, захваченные террористами, врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона. Погибли почти 3 тыс. человек. С тех пор этот день стал символом национальной скорби и единства. В 8:46 утра — момент, когда первый самолет ударил в башню — по всей стране объявляют минуту молчания. На мемориале в Нью-Йорке родственники погибших зачитывают имена и возлагают цветы.

Эфиопский Новый год (Энкутаташ) — Эфиопия. Один из самых красочных праздников Эфиопии. Его название переводится как «день подношения драгоценностей»: по преданию, царица Савская вернулась в Эфиопию из Иерусалима именно в этот день, и подданные осыпали ее дарами. В наши дни во время Энкутаташ на рассвете эфиопцы облачаются в белые одежды и участвуют в церемонии сожжения сухих веток как символа конца сезона дождей.

К слову Эфиопия до сих пор живет по собственному календарю, где год делится 13 месяцев. 12 месяцев состоят из 30 дней, а в 13-м — 5 или 6 дней, в зависимости от того, високосный год или нет. Местный календарь отстает от григорианского примерно на 7-8 лет.

Женевский патриотический пост — Швейцария. Этот праздник отмечается в кантоне Женева в четверг после первого воскресенья сентября (в 2025 году выпадает на 11 сентября). Его история восходит к XVI веку, когда пост был религиозной традицией протестантов в память о жертвах войн и эпидемий. В XIX веке, в период борьбы за независимость от Франции, он приобрел патриотический характер. Сегодня религиозный смысл утрачен: жители Женевы отмечают день пикниками с традиционным сливовым пирогом.

Церковные праздники 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Этот день посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя — пророка, который предсказал пришествие Христа и крестил его в водах Иордана. История гласит, что царь Ирод Антипа заключил Иоанна в темницу за обличение его греховной связи с Иродиадой, женой брата. Во время пира в честь дня рождения Ирода дочь Иродиады Саломея танцевала для гостей, и царь в восхищении пообещал исполнить любое ее желание. По наущению матери она потребовала голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод, хотя и боялся гнева Божия, выполнил клятву.

Церковь установила строгий пост в этот день в знак скорби о смерти великого праведника. Верующие избегают употребления мяса, молочных продуктов, рыбы и вина. Подают лишь постную пищу без масла. В храмах читают молитвы о воинах — традиция возникла в XVIII веке, когда русские солдаты видели в Иоанне Предтече пример мужества перед лицом смерти. Сегодня верующие стараются в этот день посетить богослужение и вспомнить о важности духовной твердости — той, что проявил Иоанн Креститель, не побоявшись обличать грех даже ценой жизни.

11 сентября Католическая церковь также вспоминает • святого Мартина Идельфонского, исповедника королевы Изабеллы Католической.



Народные праздники и приметы 11 сентября

Иван Постный (Иван пришел и лето красное увел)

Название «Постный» шло от церковного запрета на скоромную пищу. В народе верили, что даже простая бытовая оплошность могла обернуться бедой, ведь именно острым мечом палач отсек голову Иоанну Предтече. Поэтому в избе старались не брать в руки ножи, серпы или топоры. Хлеб не резали, а ломали руками, а женщины откладывали шитье и рукоделие.

Считалось, что нарушение этих правил могло навлечь неурожай или семейные раздоры. Вместо работы люди шли в лес за поздними грибами или собирались за общей трапезой с постными блюдами — грибной юшкой, печеной картошкой, пирогами с капустой. На стол не ставили круглые плоды: яблоки, арбузы или кочаны капусты напоминали о трагической смерти пророка. А поговорка «Иван пришел и лето красное увел» родилась из наблюдения за природой: в некоторых регионах в это время могли начинаться заморозки.

Приметы

Журавли улетают на юг — к ранней зиме.

Гром в этот день — к затяжной осени.

Туман утром — к дождливой погоде.

Услышать звон колокола издалека — к скорым добрым вестям.

Листья на березе начали желтеть сверху — весна придет рано.

Если в этот день увидеть аиста, это сулило удачу в делах.

Какие исторические события произошли 11 сентября

1812 год — русские колонисты основали поселение Росс в Калифорнии. Инициатором выступила Российско-американская компания, искавшая продовольственную базу для Аляски. Поселение располагалось в 80 км от Сан-Франциско и стало самым южным форпостом России в Америке.

1832 год — на Дворцовой площади Петербурга установили Александровскую колонну в честь победы над Наполеоном. Монолит из розового гранита весом 600 тонн добыли в Выборгской губернии и доставили баркой особой конструкции. Колонну высотой 47,5 м венчает ангел с крестом, чьему лицу скульптор Орловский придал черты Александра I.

1875 год — заложили Литейный мост через Неву по проекту инженера Аманджа Струве. Это был второй постоянный мост в городе после Благовещенского, он соединил Литейный проспект с Выборгской стороной.

1941 год — начали строительство здания Пентагона в Арлингтоне. Здание возвели за рекордные 16 месяцев, несмотря на военное время. Изначально Пентагон проектировали как временную штаб-квартиру военного ведомства, но он стал символом американской армии.

1973 год — в Чили произошел военный переворот при поддержке ЦРУ. Войска под командованием генерала Аугусто Пиночета штурмовали президентский дворец Ла-Монеда. Президент-социалист Сальвадор Альенде совершил самоубийство, отказавшись сдаться. Диктатура Пиночета продлилась 17 лет и унесла жизни тысяч чилийцев.

2015 год — в Мекке из-за ураганного ветра строительный кран рухнул на мечеть Аль-Харам во время хаджа. В результате погибли 111 человек, были ранены 331 — в основном паломники из Азии и Африки. Расследование показало, что оператор крана нарушил правила безопасности при непогоде.

Дни рождения и юбилеи 11 сентября

В 1846 году родилась Анна Достоевская (урожденная Сниткина) — русская мемуаристка и вторая жена Федора Достоевского. В 20 лет стала стенографисткой писателя и помогла ему записать роман «Игрок» за 26 дней. После свадьбы взяла на себя все финансовые дела мужа, освободив его от долгов. Основала первый в России музей Достоевского и опубликовала ценнейшие воспоминания о нем.

В 1862 году родился О. Генри (настоящее имя Уильям Сидни Портер) — американский писатель, мастер короткого рассказа с неожиданными развязками. Самые известные произведения — «Дары волхвов» и «Вождь краснокожих».

В 1882 году родился Борис Житков — русский советский писатель, автор детских книг («Что я видел», «Морские истории»). Работал штурманом парусника, ихтиологом, инженером-судостроителем.

В 1903 году родился Теодор Адорно — немецкий философ и социолог, ключевой представитель Франкфуртской школы. Разрабатывал критическую теорию общества, изучал авторитарные личности. Бежал от нацистов в США, где исследовал пропаганду и массовую культуру.

В 1935 году родился Герман Титов — советский космонавт, второй человек в космосе после Гагарина. Совершил суточный полет на корабле «Восток-2» в 25 лет. Позже возглавлял космические центры и был депутатом Госдумы.

В 1937 году родился Иосиф Кобзон — советский и российский эстрадный певец (баритон), народный артист СССР. Исполнил более 3 тыс. песен, включая «День Победы» и «А у нас во дворе». Был депутатом Госдумы семи созывов, занимался миротворческими миссиями (например, участвовал в переговорах с заложниками в театре на Дубровке). Получил звание Героя труда РФ, но также фигурировал в скандалах из-за связей с мафией.

Кто отмечает дни рождения

91 год исполняется Геннадию Зайцеву — советскому и российскому командиру спецподразделения «Альфа», Герою Советского Союза, руководившему операциями по освобождению заложников в Уфе (1986) и Минеральных Водах (1994).

88 лет исполняется Паоле — королеве Бельгии (1993–2013), супруге короля Альберта II.

84 года исполняется Гарри Бардину — советскому и российскому режиссеру-мультипликатору, создателю мультфильмов «Летучий корабль», «Серый волк энд Красная шапочка» и «Гадкий утенок», лауреат международных кинофестивалей.

64 года исполняется Федору Добронравову — российскому актеру, народному артисту России, который прославился ролью Ивана Будько в сериале «Сваты», а также работой в дубляже.

60 лет исполняется Башару Асаду — экс-президенту Сирии, находившемуся у власти с 2000 года и бежавшему в Москву в 2024-м от наступления повстанцев.

60 лет исполняется Моби (настоящее имя Ричард Мелвилл Холл) — американскому музыканту-электронщику, певцу и автору песен. Он прославился альбомом «Play» 1999 года, который стал культовым явлением в эмбиент- и электронной музыке.