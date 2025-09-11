Эксперт рассказал об отношении к алкоголю у разных поколений

Российская молодежь стала меньше пить алкоголь, в то время как представители старшего поколения придерживаются концепции «культурного употребления» спиртного. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

«Если говорить о людях за 40+, то они уже определились со своим отношением к алкоголю. Они относят себя к представителям «культурного пития», выпивают на выходных, на праздниках и так далее», — отметил Шуров.

Что касается зумеров, они проявляют более ответственное отношение к здоровью и значительно реже употребляют алкогольные напитки, добавил он.

