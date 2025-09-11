На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал об отношении к алкоголю у разных поколений

Нарколог Шуров: российская молодежь стала меньше употреблять спиртное
Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Российская молодежь стала меньше пить алкоголь, в то время как представители старшего поколения придерживаются концепции «культурного употребления» спиртного. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-нарколог Василий Шуров.

«Если говорить о людях за 40+, то они уже определились со своим отношением к алкоголю. Они относят себя к представителям «культурного пития», выпивают на выходных, на праздниках и так далее», — отметил Шуров.

Что касается зумеров, они проявляют более ответственное отношение к здоровью и значительно реже употребляют алкогольные напитки, добавил он.

11 сентября в России отмечают два не слишком сочетающихся между собой события — День трезвости и День граненого стакана. В Эфиопии встречают Новый год, а в США вспоминают жертв атаки террористов на башни-близнецы. Православные верующие в этот день чтут память Иоанна Предтечи. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач развеяла миф о полезном компоненте вина.

