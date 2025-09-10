«Это не протестующие»: россиянка из Непала заявила, что беспорядки устроили мародеры

Беспорядки и поджоги в Непале устроили мародеры и те, кому наплевать на страну, заявила в беседе с «Газетой.Ru» россиянка Сюзанна, живущая в Катманду. По ее словам, изначально на улицы вышла местная молодежь — они мирно протестовали против коррупции и безработицы. Сейчас они же убирают города после погромов.

«Я живу в Катманду уже 17 лет. Улетала в Грузию на две недели, и на 9 сентября у меня был обратный билет. Я наблюдала за новостями, еще когда была в Тбилиси. Когда я уже была в такси, мне муж написал, что в Непале все закрыли. Я сказала, что все равно приеду. Если закрыли аэропорт, значит нам предоставят отель, надолго ведь не закроют. И вот на транзите в Шардже пока застряла, ждем вылета. У нас были протесты, но до такого пока не доходило. Это первый раз мы наблюдаем за таким. Началось все с того, что заблокировали соцсети, но причина не в этом. Главная причина — коррупция чиновников, из-за которых страна не процветает и не идет вперед. Не дают молодым править странной. Людям надоело все это. Очень много молодежи вынуждены были уехать искать работу в другой стране, и не только молодежь», — сказала Сюзанна.

По ее словам, революцию действительно начала молодежь, но они хотели провести все мирно. Беспорядки начались, когда полиция застрелила почти два десятка протестующих.

«На протестах были ребята в школьных формах, и в них полицейские стреляли. Я сейчас не знаю все детали, но умерли 19 человек, из них большинство — дети. Людей разозлили этим, и вот такой беспорядок они натворили. Тут же все переросло в сложное положение, стали появляться мародеры. Именно они творят эти беспорядки: сжигают все достопримечательности, государственные здания. Этого не должно было случиться, их не должны были трогать. Но все, что произошло вчера, это уже делал не мирный народ, который вышел протестовать. Это уже те, кому наплевать на страну. И не только непальцы, но и индусы, которые устраивают такие беспорядки и уничтожают государственную собственность. Государства уже не стало, чиновников всех сняли. Премьер-министр то ли улетел, то ли убежал. Страна под контролем армии. Сейчас они арестовывают тех, кто нападал на здания и воровал. А те люди, которые первыми вышли протестовать, они вышли убирать город, потому что не хотели такого беспорядка. Это просто все сотворили мародеры», — пояснила Сюзанна.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду собрались протестующие с требованием отставки правительства. Причиной недовольства граждан стали ограничения, введенные 4 сентября в отношении ряда социальных сетей — их заблокировали в стране. На данный момент власти страны отменили эти ограничения.

Протестующие устроили в столице настоящую охоту за чиновниками — поджигали здания правительства и резиденции президента и министров, нападали на членов кабмина. В частности, демонстранты избили главу МИД и министра финансов Непала. Позже агентство Reuters сообщило, что премьер-министр Непала Шарма Оли решил подать в отставку в связи с массовыми протестами, временное правительство страны предложили возглавить бывшему председателю Верховного суда Непала Сушиле Карки.

Ранее путешественник из Казахстана рассказал, что не видел агрессии во время беспорядков в Непале.