На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дизайнеры рассказали, как сделать прихожую функциональной

Pravda.Ru: отказ от большого шкафа сделает прихожую функциональной
true
true
true
close
Freepik.com

Большой закрытый шкаф следует убрать из прихожей, чтобы освободить место и сделать ее более функциональной. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на дизайнера интерьеров.

По словам дизайнера, такая мебель превращает прихожую в кладовку и затрудняет проход. Вместо этого эксперты советуют использовать базовые элементы, которые сочетают функциональность и эстетику, например, узкую консоль или настенную полку для ключей и повседневных предметов.

Для создания уюта в прихожей можно установить зеркало и хорошее освещение, которые визуально будут увеличивать пространство.

«Небольшие декоративные детали, такие как картины, вазы или подушки, могут добавить индивидуальности и уюта в интерьер прихожей. Главное — не переусердствовать с количеством украшений, чтобы не перегрузить пространство», — добавили в сообщении.

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что интеграция натурального камня в дизайн-проекты жилых пространств — это грамотный способ превратить любой интерьер в настоящее произведение искусства.

Ранее дизайнеры назвали цвета, которые добавят стиля в интерьер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами