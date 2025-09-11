Дизайнеры рассказали, как сделать прихожую функциональной

Большой закрытый шкаф следует убрать из прихожей, чтобы освободить место и сделать ее более функциональной. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на дизайнера интерьеров.

По словам дизайнера, такая мебель превращает прихожую в кладовку и затрудняет проход. Вместо этого эксперты советуют использовать базовые элементы, которые сочетают функциональность и эстетику, например, узкую консоль или настенную полку для ключей и повседневных предметов.

Для создания уюта в прихожей можно установить зеркало и хорошее освещение, которые визуально будут увеличивать пространство.

«Небольшие декоративные детали, такие как картины, вазы или подушки, могут добавить индивидуальности и уюта в интерьер прихожей. Главное — не переусердствовать с количеством украшений, чтобы не перегрузить пространство», — добавили в сообщении.

Дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что интеграция натурального камня в дизайн-проекты жилых пространств — это грамотный способ превратить любой интерьер в настоящее произведение искусства.

