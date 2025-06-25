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Дизайнеры назвали цвета, которые добавят стиля в интерьер

Pravda.Ru: бордовый и кремово-белый добавят стиля в интерьер
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Глубокий бордовый цвет поможет преобразить интерьер и добавить в него ощущение стиля и роскоши. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных дизайнеров.

По их словам, он идеально подойдет для создания акцентов в гостиных, кухнях и спальнях. Кроме того, добавить спокойствия в интерьер поможет шалфейный зеленый, уюта и элегантности — темно-синий. Кремово-белый будет наполнять пространство светом и легкостью, угольно-серый — драматизм и современный шик.

«Сочетая эти цвета с мягкими тканями, камнем, растениями и деревянными элементами, вы сможете добиться гармонии и придать вашему дому роскошный вид», — добавили в сообщении.

Дизайнер интерьеров, почетный член Международной академии современного искусства Екатерина Волохова в разговоре с «Газетой.Ru» выделила фатальные ошибки, которые сводят на нет все усилия и инвестиции в дизайне интерьеров. По ее словам, погоня за картинкой из журнала часто приводит к тому, что пространство теряет связь с реальными потребностями жильцов. Она отметила, что попытка собрать интерьер исключительно из самых модных элементов текущего сезона — прямой путь к безликости и быстрому моральному устареванию.

Ранее россиянам объяснили, как стиль «грязный шик» используется в интерьере.

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