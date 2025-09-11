На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге мать не выжила после падения с годовалым ребенком из окна

В Петербурге из окна шестого этажа выпала мать с годовалым ребенком
Shutterstock

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте с выпадением ребенка и его матери из окна шестого этажа. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на улице Кораблестроителей. Накануне местные жители обнаружили 37-летнюю женщину около дома, рядом лежал ее годовалый ребенок.

Спасти женщину не смогли. Ее сына госпитализировали с серьезными травмами головы, на данный момент медики оказывают ему помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, пострадавшая жила в съемной квартире в этом доме в течение двух месяцев. У мальчика есть отец, но он живет отдельно.

До этого в Иркутске завершили расследование дела мужчины, который вытолкнул дочь из окна. У пострадавшей, как ему показалось, был неподобающий внешний вид. После падения девушка выжила и дала показания.

Ранее в Москве педиатр выпал из окна 18-го этажа, приехав на вызов к ребенку.

