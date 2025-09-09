В Москве педиатр выпал из окна 18-го этажа, приехав на вызов к ребенку

Mash: в Москве врач выпал из окна, приехав на вызов к ребенку

В Москве медика, приехавшего на вызов, обнаружили под окнами многоэтажного дома. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на западе Москвы, в элитном жилом комплексе. По данным Telegram-канала, ночью врач вместе с бригадой прибыл на вызов и поднялся на 18-й этаж, где его ждал заболевший ребенок.

Спустя некоторое время медик выпал из окна. По какой причине это произошло, неизвестно.

Консьерж рассказал, что видел, как бригада зашла в квартиру. Однако позже он заметил еще одну карету скорой помощи. Она приехала уже для выпавшего из окна врача. Спасти его коллегам не удалось.

До этого в Тюмени девушка выпала из окна десятого этажа и выжила. Ее обнаружили очевидцы, по их словам, в тот момент она стонала от боли. В больницу пострадавшая попала в тяжелом состоянии. Почему она выпала из окна, не уточняется.

На место прибыли полицейские, которые выясняли обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкирии спасли оказавшегося на крыше магазина двухлетнего ребенка.