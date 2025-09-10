В Иркутске мигрант, выбросивший дочь из окна из-за внешнего вида, предстанет перед судом

В Иркутске будут судить отца, выбросившего дочь из окна

В Иркутске завершено расследование дела об истязании несовершеннолетней отцом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Розы Люксембург в ноябре прошлого года. По версии следствия, он нанес 17-летней дочери травмы и вытолкнул ее из окна четвертого этажа.

«Несовершеннолетняя с множественными травмами была доставлена в медицинское учреждение, где дала показания следователям, изобличающие ее отца в совершении преступлений», – сообщается в публикации.

Мужчина не признал вину, его отправили под арест. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

По данным СМИ, причиной агрессии со стороны отца стало то, что, по его мнению, у дочери был неподобающий внешний вид. После инцидента у нее диагностировали черепно-мозговую травму. Известно, что ее отец является мигрантом. После задержания полиция организовала проверку.

