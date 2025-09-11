Бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории переобъявили в розыск

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков (на фото) переобъявлен в розыск в России. Об этом говорится в базе Министерства внутренних дел (МВД) РФ.

«Родченков Григорий Михайлович разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, причиной переобъявления в розыск могло стать возбуждение нового уголовного дела в отношении мужчины.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Ранее бывший министр спорта РФ усомнился в существовании Родченкова.