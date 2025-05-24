Бывший министр спорта РФ усомнился в существовании Родченкова

Бывший министр спорта России Павел Колобков усомнился в существовании бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«А Родченков вообще существует ли сейчас? Очень сомневаюсь в этом. С 2014 года его нигде не видели. Последний раз мы видели в интернете сомнительное видео, в котором предположительно был Родченков, но узнать его было невозможно», — посчитал Колобков.

В ноябре 2015 года Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, после чего Родченков подал в отставку.

В январе 2016 года появилась информация, что он уехал в США вслед за своим заместителем Соболевским. В РФ Родченков заочно арестован и объявлен в международный розыск в сентябре 2017 года.

Ранее в РУСАДА сделали заявление о возвращении Камилы Валиевой.