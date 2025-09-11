Врач рассказал, какая еда вызывает боль в суставах

Жареная, жирная и острая пища может приводить к болям в суставах. Об этом «Москве 24» рассказал травматолог-ортопед, хирург Евгений Жаров.

По его словам, при малоподвижном образе жизни такая еда может негативно влиять на эндокринную систему. На этом фоне в организме повышается уровень холестерина, появляются жировые отложения, увеличивается масса тела, что создает нагрузку на суставы.

«Поэтому из рациона желательно убирать шашлыки и фастфуд. Также советую отказаться от алкоголя. До минимума нужно сокращать количество употребляемой соли, так как она задерживает воду, формируя отечность, которая может стать причиной болевого синдрома в суставах», — подчеркнул Жаров.

Врач добавил, что пользу суставам могут принести овощи, творог, натуральный йогурт, сыр, в которых есть минералы, кальций и другие важные элементы. Кроме того, он посоветовал есть продукты с высоким содержанием белка, который необходим для выработки коллагена.

Эксперты Пермского Политеха до этого сообщили «Газете.Ru», что в России каждый десятый человек страдает от проблем с суставами, и многие отмечают, что боль и скованность усиливаются в дождливую и холодную погоду. Они подтвердили, что суставы действительно могут реагировать на изменения климата.

