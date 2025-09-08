Ученые рассказали, как боль в суставах связана с погодой

В России каждый десятый человек страдает от проблем с суставами, и многие отмечают, что боль и скованность усиливаются в дождливую и холодную погоду. Эксперты Пермского Политеха подтвердили: суставы действительно могут реагировать на изменения климата. Это связано с повышенной чувствительностью суставной капсулы к падению атмосферного давления и росту влажности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

«При падении атмосферного давления у некоторых людей сустав не успевает быстро адаптироваться и давление в его полости становится повышенным относительно нормальных значений. Это приводит к растяжению капсулы и воспалению оболочки, богатой нервными окончаниями», — объяснил кандидат физико-математических наук, доцент кафедры вычислительной математики, механики и биомеханики ПНИПУ Владислав Никитин.

Наиболее подвержены метеочувствительности люди с артритом, артрозом, последствиями травм, а также пожилые пациенты. У женщин это состояние встречается чаще из-за гормональных колебаний, задержки жидкости и связанных с этим воспалительных реакций. При этом один и тот же тип погоды по-разному отражается на состоянии суставов. Так, жара нередко облегчает симптомы артроза, но при артрите способна усиливать отеки и боль.

Метеозависимость бывает и у детей. Малыши часто реагируют на магнитные бури, а у подростков чувствительность может проявляться после переломов и травм.

Существенную роль играет психосоматика: уверенность в том, что суставы будут болеть на смену погоды, может сама по себе спровоцировать неприятные ощущения. Такой эффект называется ноцебо. Особенно часто он встречается у тревожных людей, склонных связывать физическое состояние с внешними обстоятельствами.

Чтобы снизить дискомфорт, специалисты советуют отказаться от резких нагрузок и переохлаждения, но при этом включать в жизнь умеренную активность.

«Избавиться от неприятных ощущений, возникающих из-за погодных изменений, можно при помощи регулярной физической активности. Подойдут плавание, скандинавская ходьба, велосипед, йога и пилатес. Даже пожилые люди, которые начинают регулярно заниматься гимнастикой, отмечают, что метеочувствительность снижается», — заключил научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

