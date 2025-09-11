Профессор рассказала о правилах самопомощи при боли в кистях рук

Пациенты, у которых появились боли в кистях рук, суставах пальцев и так далее, могут помочь себе самостоятельно, если у них нет возможности сразу попасть к врачу. Об этом kp.ru рассказала кистевой хирург со стажем более 40 лет, врач травматолог-ортопед Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Чуловская.

«Прежде всего — прекратить нагрузку. К сожалению, зачастую люди этого не делают. В конце лета и осенью к нам идет поток пациентов, у которых дебютировали или обострились заболевания кистей из-за дачных работ. Многие, несмотря на боль и отеки, продолжают трудиться в огороде», — сказала эксперт.

По ее словам, это может серьезно усугубить ситуацию. Чтобы облегчить состояние, Чуловская посоветовала использовать противовоспалительные мази, ортезы (изделие, которое фиксирует и снижает подвижность той или иной части тела), а также обезболивающие препараты. Она отметила, что последние пригодятся в случае сильной боли, однако, без назначения врача их можно применять не более трех дней.

Эксперты Пермского Политеха до этого сообщили «Газете.Ru», что в России каждый десятый человек страдает от проблем с суставами, и многие отмечают, что боль и скованность усиливаются в дождливую и холодную погоду. Они подтвердили, что суставы действительно могут реагировать на изменения климата. Это связано с повышенной чувствительностью суставной капсулы к падению атмосферного давления и росту влажности.

