На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор рассказала о правилах самопомощи при боли в кистях рук

Профессор Чуловская: при боли в кистях рук важно прекратить нагрузку
true
true
true
close
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Пациенты, у которых появились боли в кистях рук, суставах пальцев и так далее, могут помочь себе самостоятельно, если у них нет возможности сразу попасть к врачу. Об этом kp.ru рассказала кистевой хирург со стажем более 40 лет, врач травматолог-ортопед Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор Ирина Чуловская.

«Прежде всего — прекратить нагрузку. К сожалению, зачастую люди этого не делают. В конце лета и осенью к нам идет поток пациентов, у которых дебютировали или обострились заболевания кистей из-за дачных работ. Многие, несмотря на боль и отеки, продолжают трудиться в огороде», — сказала эксперт.

По ее словам, это может серьезно усугубить ситуацию. Чтобы облегчить состояние, Чуловская посоветовала использовать противовоспалительные мази, ортезы (изделие, которое фиксирует и снижает подвижность той или иной части тела), а также обезболивающие препараты. Она отметила, что последние пригодятся в случае сильной боли, однако, без назначения врача их можно применять не более трех дней.

Эксперты Пермского Политеха до этого сообщили «Газете.Ru», что в России каждый десятый человек страдает от проблем с суставами, и многие отмечают, что боль и скованность усиливаются в дождливую и холодную погоду. Они подтвердили, что суставы действительно могут реагировать на изменения климата. Это связано с повышенной чувствительностью суставной капсулы к падению атмосферного давления и росту влажности.

Ранее сообщалось, что россияне выбирают спокойные форматы работы даже в ущерб зарплате.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами