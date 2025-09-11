Синоптик рассказал о погоде в Москве 11 сентября

Тишковец: в Москве 11 сентября ожидаются небольшая облачность и до +23°C

В Москве в четверг, 11 сентября, ожидаются небольшая облачность и температура воздуха до +23°C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в столичном регионе погоду будет определять юго-западная периферия антициклона, центр которого расположится над Коми.

«Ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 1–6 м/с. Температура воздуха +20…+23. Атмосферное давление немного понизится и составит 757 мм рт. ст.» — написал синоптик.

Тишковец отметил, что бабье лето в столице продолжится до начала следующей недели. По его словам, столбики термометров днем в Москве поднимутся до +18...+21°C, а ночью опустятся до +6...+9°C.

Накануне начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что благоприятная погода с температурой на 3,5°C выше нормы и без осадков продержится в Москве и Московской области до 16–17 сентября. Специалист добавил, что погода до середины сентября в Московском регионе будет благоприятной для прогулок и открытых мероприятий.

