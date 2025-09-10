На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик рассказала, когда в Москву вернутся дожди

Синоптик Позднякова: до середины сентября в столичном регионе будет тепло
Максим Блинов/РИА Новости

Погода в столичном регионе будет теплой минимум до середины сентября. Осадков на ближайшую неделю не прогнозируется – дожди вернутся не раньше 17-18 сентября, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, сейчас к Москве движется антициклон. По мере его приближения среднесуточная температура воздуха будет постепенно увеличиваться, но в то же время по ночам будет становиться все прохладнее.

До 16 сентября включительно в столице и области сохранится солнечная и сухая погода. Ночью ожидается от +9 до +14 градусов, днем – от +18 до +23 градусов. В столице в среднем будет около +20…+22 градусов, сообщила Позднякова. Первые дожди начнутся не раньше 17-18 сентября, заключила метеоролог.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снежный покров в Москве начнет формироваться к концу осени. По его словам, среднемесячная норма температуры в ноябре будет превышать многолетние значения на три градуса. Однако он уточнил, что количество осадков будет на уровне нормы. Декабрьская зимняя погода в столице начнется в соответствии с календарем, по температурным значениям он будет близок к норме.

Ранее Вильфанд предупредил о заморозках в девяти регионах России.

