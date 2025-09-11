На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посольство РФ выпустило рекомендации для российских туристов на Кубе

Посольство РФ на Кубе распространило рекомендации в связи с энергокризисом
close
Alexandre Meneghini/Reuters

Посольство России в Гаване в связи с энергокризисом на острове выпустило рекомендации российским туристам, находящимся на Кубе. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Там отметили, что в текущий момент профильные службы продолжают вести ремонтные работы, сроки восстановления электроснабжения пока не известны.

Туристам посоветовали зарядить мобильные телефоны и экономно расходовать их аккумулятор, а также следовать указаниям местных властей.

10 сентября министерство энергетики и горной промышленности Кубы сообщило, что на острове произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы, восстановление которой уже началось.

Это уже четвертое общенациональное отключение электроэнергии на Кубе за последний год. Энергетический кризис на острове усугубляется устаревшей инфраструктурой, дефицитом топлива и американскими санкциями, действующими с 1960 года.

Ранее в Берлине произошло самое крупное за последние годы отключение электричества.

