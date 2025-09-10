На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вся Куба осталась без света

На Кубе произошло общенациональное отключение электричества
Alexandre Meneghini/Reuters

На Кубе произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы, восстановление которой уже началось. Об этом сообщило Министерство энергетики и горной промышленности республики в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Предварительной причиной отключения называют аварию на теплоэлектростанции CTE Guiteras в городе Матансас. Для обеспечения критически важных объектов созданы временные микросистемы электроснабжения.

Это уже четвертое общенациональное отключение электроэнергии на Кубе за последний год. Энергетический кризис на острове усугубляется устаревшей инфраструктурой, дефицитом топлива и американскими санкциями, действующими с 1960 года.

18 июня Министерство энергетики РФ сообщило, что Россия может принять участие в модернизации и восстановлении работоспособности энергосистемы Кубы. Глава ведомства Сергей Цивилев рассказал делегации Кубы о принятой в РФ Энергостратегии до 2050 года. Участники встречи обсудили возможность подготовки стратегии энергетического сотрудничества двух стран на базе этого документа.

Ранее в Берлине произошло самое крупное за последние годы отключение электричества.

