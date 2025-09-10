В Берлине произошло самое крупное за последние годы отключение электричества

Поджог ЛЭП привел к крупнейшему за шесть лет отключению света в Берлине

В столице Германии из-за поджога ЛЭП произошло крупнейшее за последние шесть лет отключение электричества, без света остаются около 25 тысяч домохозяйств. Об этом в эфире радиостанции RBB заявил управляющий директор компании-оператора Stromnetz Berlin Эрик Ландек.

Он отметил, что в начале отключение затронуло почти 50 тысяч потребителей. Около половины из них удалось подключить к электросетям по объездным маршрутам. Для полного восстановления электроснабжения требуется провести ремонтные работы. По словам Ландека, энергетики будут работать всю ночь, чтобы подготовить котлованы. Затем начнется прокладка кабеля. Ландек выразил надежду, что электроснабжение будет восстановлено вечером 11 сентября.

Причиной отключения электричества стал поджог опор и кабелей ЛЭП. Полиция ведет расследование происшедшего.

