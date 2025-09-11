На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство немецких пилотов дремлют во время полетов

В Германии 93% пилотов признались, что спят во время перелетов
christinarosepix/Shutterstock/FOTODOM

В Германии сон пилотов в кабине во время полета стал реальностью. Об этом говорят результаты исследования Ассоциации пилотов.

В последние недели организация опросила более 900 человек из немецких авиакомпаний. 93% респондентов признались, что дремали во время полета. На долгосрочных рейсах спали 56% пилотов, а во время рейсов на небольшие расстояние — 44%. Для трех из четырех летчиков дневной сон (контролируемые периоды отдыха во время крейсерской фазы полета, а не во время взлета или посадки) стал нормой. 44% опрошенных дремлют регулярно, 33% — время от времени, 12% спят на каждом рейсе, а для 3% это был единичный случай.

По словам пилотов, они совершают полеты, несмотря на крайнюю усталость из-за плотного графика, нехватки персонала и растущей нагрузки.

«Короткий сон сам по себе не является критическим. Однако постоянное утомление экипажа представляет значительный риск», — прокомментировала результаты вице-президент Ассоциации пилотов Катарина Дизельдорф.

В организации призвали немецкие власти, авиакомпании и политиков защитить экипажи и пассажиров, решив вопрос с усталостью пилотов.

Весной прошлого года в Индонезии самолет сбился с курса из-за уснувших на полчаса пилотов. На борту находились 153 пассажира и члены экипажа. Спустя несколько минут после взлета и набора высоты, один из пилотов спросил коллегу, может ли отдохнуть. Получив разрешение, летчик заснул, а через пару минут в сон погрузился и командир воздушного судна. Пилоты не выходили на связь с диспетчерами в течение получаса, и воздушное судно отклонилось от курса.

Ранее пассажир самолета помочился на соседа, пока тот спал.

