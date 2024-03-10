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Пассажирский самолет сбился с курса из-за уснувших пилотов

Metro: в Индонезии самолет сбился с курса из-за уснувших на полчаса пилотов

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Shutterstock

Министерство транспорта Индонезии проводит проверку в отношении местной авиакомпании Batik Air, два пилота которой заснули во время полета. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел во время полета в Джакарту, на борту самолета находились 153 пассажира и члены экипажа. Спустя несколько минут после взлета и набора высоты, один из пилотов спросил коллегу, может ли он отдохнуть, получив разрешение летчик быстро заснул, а еще через пару минут в сон погрузился и командир воздушного судна.

Пилоты не выходили на радиосвязь с диспетчерами в течение получаса, воздушное судно отклонилось от курса. Один из пилотов проснулся и сумел скорректировать траекторию полета.

Оба летчика отстранены от полетов, расследованиями причин авиаинцидента занимается министерство транспорта Индонезии.

Ранее колесо от взлетавшего самолета упало на парковку в Сан-Франциско.

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