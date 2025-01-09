Пассажир самолета помочился на соседа, когда тот спал

Пассажира авиакомпании United Airlines обвинили в нарушении общественного порядка на борту рейса, следовавшего из Сан-Франциско (США) в Манилу (Филиппины). Об этом сообщает SFGATE со ссылкой на падчерицу потерпевшего.

По словам женщины, инцидент произошел 27 декабря. Ее отчим, летевший бизнес-классом, заснул во время полета, а когда проснулся, обнаружил, что другой пассажир справил на него нужду. Авиакомпания предоставила потерпевшему пижаму, в которой он провел остаток полета. Также, как отметила падчерица мужчины, бортпроводники якобы попросили ее отчима не приближаться к нарушителю, чтобы не спровоцировать агрессию.

Женщина возмутилась действиями сотрудников авиакомпании. По ее мнению, пилот должен был развернуть самолет, а не продолжать полет, который длился еще 10 часов.

По информации СМИ, мужчина, справивший нужду, просил оппонента не выдвигать против него обвинений. После инцидента United Airlines запретила дебоширу летать своими рейсами.

Ранее борт «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку из-за дебошира на борту.