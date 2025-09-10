В России разработаны правила взаимодействия во время ограничений в аэропортах

Росавиация и Минтранс разработали регламент при ограничениях в аэропортах

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и министерство транспорта РФ разработали правила взаимодействия во время действия ограничений в аэропортах. Об этом руководитель Росавиации Дмитрий Ядров рассказал ТАСС.

По его словам, разработанный совместно с Минтрансом регламент предназначен при введении запрета на использование воздушного пространства. Документ определяет межведомственное взаимодействие, в том числе и по линии федеральных органов исполнительной власти.

Ядров подчеркнул, что во время длительных ограничений авиапассажирам активно помогают РЖД, вводя дополнительные поезда. Значительную помощь также оказывает Москва, поставляя автотранспорт и необходимое питание. Сами аэропорты размещают пассажиров, обеспечивая их всем необходимым, от воды до матрасов, организуют штабы для разъяснительной работы.

Глава Росавиации отметил, что ведомство донастраивает работу с министерством обороны, что позволит более гибко вводить ограничения.

7 сентября сообщалось, что из-за ограничений в аэропорту Нижнего Новгорода сотням пассажиров пришлось ночевать в воздушной гавани.

Ранее пассажиры съели всю еду в аэропорту Сочи во время приостановки полетов.